بروسيا دورتموند ضد كولن في الدوري الألماني.. تفاصيل وملخص المباراة

ننشر لكم في السطور التالية، تفاصيل وملخص مباراة بروسيا دورتموند ضد كولن في الدوري الألماني، التي أقيمت أمس على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، في افتتاح مباريات الجولة الـ19.





بروسيا دورتموند

سحق فريق بوروسيا دورتموند، ضيفه كولن، وسجل خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعت بينهما أمس، وبهذه النتيجة رفع دورتموند، رصيده للنقطة 36 في المركز الثالث.





تفاصيل وملخص مباراة بروسيا دورتموند ضد كولن

سجل دورتموند في الشوط الأول من اللقاء، هدفين، الهدف الأول جاء في الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب البرتغالى رافائيل جوريرو، والهدف الثاني سجله النجم ماركو رويس.





وفي بداية الشوط الثاني سجل لاعب دورتموند الهدف الثالث، والرابع، وأدرك كولن الهزيمة وسجل مارك أليكسندر أوث، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 64.



