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الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للشباب أمام الهلال

السبت 25/يناير/2020 - 09:56 ص
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الهلال والشباب
الهلال والشباب
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الهلال ونظيره الشباب، مساء اليوم السبت الموافق 25 يناير 2020، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للشباب أمام الهلال:-

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: أحمد شراحيلي - متعب المفرج - جمال الدين بن العمري - محمد سالم

خط الوسط: ألفريد ندياي

خط الوسط الهجومي: فهد غازي - عبد الملك الشمري - كريستيان خوانكا - تركي العمار

خط الهجوم: دانيلو أسبريلا

ويتواجد الهلال في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز التاسع برصيد 21.
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