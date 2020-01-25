Advertisements
Advertisements
Advertisements

اشتباكات بين قوات الأمن الهندية ومتشددي جيش محمد في كشمير

السبت 25/يناير/2020 - 09:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
اشتبكت قوات الأمن على الجانب الهندي من كشمير، في معركة مستمرة بالأسلحة النارية مع ثلاثة إرهابيين مزعومين، من بينهم؛ أحد قادة جيش محمد، قاسي ياسر، في منطقة ترال، صباح اليوم السبت.

وكان "ياسر"، الذي يُقال إنه إرهابي مقيم في باكستان، مسؤولاً عن مقتل اثنين من أفراد مجتمع الغجر الرحل في أغسطس الماضي، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في تطور منفصل في كشمير، تم احتجاز أربعة عمال مزعومين من شركة عسكر طيبة من قبل فريق من الشرطة والجيش في منطقة بانديبور في المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية IANS عن الشرطة، اليوم السبت.

واحتُجز العمال في منطقة هاجين في بانديبور، كما صادر فريق أمني مشترك كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

تأتي هذه الحوادث، في الوقت الذي تم فيه استعادة خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض والإنترنت في كامل أراضي الاتحاد الهندي الشمالي جامو وكشمير، ولكن مع بعض القيود على بعض المواقع.

في 5 أغسطس 2019، ألغت حكومة ناريندرا مودي الوضع الخاص لجامو وكشمير السابقتين وتقسمتهما إلى منطقتين نقابيتين، وفرضت قيوداً على الوصول إلى الإنترنت للحفاظ على النظام في المنطقة، بالإضافة إلى فرض حظر التجول ونشر أفراد عسكريين إضافيين هناك.

وعلى صعيد آخر، صرحت الشرطة أن أكثر من 600 مقاتل ينتمون إلى ثماني مجموعات متمردة مختلفة استسلموا للسلطات الهندية في ولاية شمال شرق البلاد المضطربة، يوم الخميس، استجابة لمبادرة سلام حكومية ستسمح لهم بالانضمام إلى المجتمع السائد.

وصرح قائد شرطة ولاية اسام، بهاسكار جيوتي ماهانتا، أن المتمردين ألقوا أيضا بنادق هجومية، وقنابل يدوية، وأسلحة أخرى.

وقال ماهانتا لوكالة أسوشيتيد برس للأنباء "استسلم اليوم 644 متمردًا ينتمون إلى ثماني مجموعات متمردة مختلفة، مما أعطى دفعة قوية لمبادرات السلام الحكومية".

وسيتم الاحتفاظ بالمتمردين الآن في المعسكرات التي تديرها الحكومة، وتعليمهم المهارات الفنية لشغل وظائف في المستقبل القريب.

وتقاتل القوات الحكومية عشرات الجماعات العرقية المسلحة في شمال شرق الهند النائي الذين يدفعون مطالب تتراوح بين الأوطان المستقلة إلى أقصى قدر من الحكم الذاتي داخل الهند.




Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ حوالي 12 ساعة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 14 ساعة

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ حوالي 12 ساعة

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

ظاهرة مؤثرة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

موقف الهارب من المشاركة أمام الأهلي في موقعة النجم

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

05:08 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status