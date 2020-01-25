اشتباكات بين قوات الأمن الهندية ومتشددي جيش محمد في كشمير

اشتبكت قوات الأمن على الجانب الهندي من كشمير، في معركة مستمرة بالأسلحة النارية مع ثلاثة إرهابيين مزعومين، من بينهم؛ أحد قادة جيش محمد، قاسي ياسر، في منطقة ترال، صباح اليوم السبت.





وكان "ياسر"، الذي يُقال إنه إرهابي مقيم في باكستان، مسؤولاً عن مقتل اثنين من أفراد مجتمع الغجر الرحل في أغسطس الماضي، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





في تطور منفصل في كشمير، تم احتجاز أربعة عمال مزعومين من شركة عسكر طيبة من قبل فريق من الشرطة والجيش في منطقة بانديبور في المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية IANS عن الشرطة، اليوم السبت.





واحتُجز العمال في منطقة هاجين في بانديبور، كما صادر فريق أمني مشترك كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.





تأتي هذه الحوادث، في الوقت الذي تم فيه استعادة خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض والإنترنت في كامل أراضي الاتحاد الهندي الشمالي جامو وكشمير، ولكن مع بعض القيود على بعض المواقع.





في 5 أغسطس 2019، ألغت حكومة ناريندرا مودي الوضع الخاص لجامو وكشمير السابقتين وتقسمتهما إلى منطقتين نقابيتين، وفرضت قيوداً على الوصول إلى الإنترنت للحفاظ على النظام في المنطقة، بالإضافة إلى فرض حظر التجول ونشر أفراد عسكريين إضافيين هناك.





وعلى صعيد آخر، صرحت الشرطة أن أكثر من 600 مقاتل ينتمون إلى ثماني مجموعات متمردة مختلفة استسلموا للسلطات الهندية في ولاية شمال شرق البلاد المضطربة، يوم الخميس، استجابة لمبادرة سلام حكومية ستسمح لهم بالانضمام إلى المجتمع السائد.





وصرح قائد شرطة ولاية اسام، بهاسكار جيوتي ماهانتا، أن المتمردين ألقوا أيضا بنادق هجومية، وقنابل يدوية، وأسلحة أخرى.





وقال ماهانتا لوكالة أسوشيتيد برس للأنباء "استسلم اليوم 644 متمردًا ينتمون إلى ثماني مجموعات متمردة مختلفة، مما أعطى دفعة قوية لمبادرات السلام الحكومية".





وسيتم الاحتفاظ بالمتمردين الآن في المعسكرات التي تديرها الحكومة، وتعليمهم المهارات الفنية لشغل وظائف في المستقبل القريب.





وتقاتل القوات الحكومية عشرات الجماعات العرقية المسلحة في شمال شرق الهند النائي الذين يدفعون مطالب تتراوح بين الأوطان المستقلة إلى أقصى قدر من الحكم الذاتي داخل الهند.











