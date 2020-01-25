التشكيل المتوقع للهلال ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال لمواجهة نارية تجمع بينع وبين نظيره الشباب، مساء اليوم السبت الموافق 25 يناير 2020، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي:-



من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي:-



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.



وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال أمام الشباب:-



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف



خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك



خط الوسط: جوستافو كويار - عبد الله عطيف



خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو



خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز

