بكلمات مؤثرة.. حسام داغر يتذكر والدته الراحلة

وجه الفنان حسام داغر رسالة لوالدته الراحلة بمناسبة ذكرى ميلادها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر حسام مجموعة من الصور التي جمعته بوالدته الراحلة، وعلق على الصور قائلاً :"السبت ٢٥ يناير عيد ميلادك في الجنه يا أمي، أول مره منكونش سوا، بس أنا حاسس إنك في مكان أحسن، حلمت بيكي و إحنا في الطيارة سوا رايحين الحج زي ما روحنا من سنتين و انتي بتقوليلي عاوزة أنام، و غطيتك في الحلم و اكتشفت إنك آخر حاجة كتبتيها دعاء النوم، من حوالي شهر عرفت إنك بتطمنيني".



وتابع حسام قائلاً :" هنعمل ختمة تاني ليكي للمصحف عندي في البيت الساعة ٦ هنتجمع أنا و كل حبايبك اللي حابب يشارك معانا، كل واحد هيقرأ جزء يبعتلي، و أنا هرسله العنوان في بيتي في الشيخ زايد ".



وأضاف حسام :" بشكر كل اللي وقفوا معايا من أول دكتور أشرف زكي اللي مسابنيش من قبلها بيوم و هو معايا يوميا لحد ما خلصنا العزا، و أستاذي خالد جلال و كل حبايبي و الغاليين علي قلبي اللي بيحبوها اللي جم و لسه بييجوا البيت كل يوم وواقفين جمبي، الدنيا لسه بخير".



وفي سياق آخر، عُرض لحسام مؤخرًا بجميع دور العرض فيلم" الطيب والشرس واللعوب"، والفيلم شارك في بطولته مى كساب،محمد سلام،بيومى فؤاد،أحمد فتحي، طارق الإبياري، من تأليف رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.