بروسيا دورتموند ضد كولن 1/5 في الدوري الألماني (هالاند يواصل التألق) | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





مباراة بروسيا دورتموند ضد كولن في الدوري الألماني





تمكن فريق بروسيا دورتموند من تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره ضيفه كولن بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الجمعة، على ملعب " سيجنال إيدونا بارك" ، في إطار منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الألماني الممتاز "بوندسليجا" 2020/2019.





ملخص وأهداف مباراة بروسيا دورتموند ضد كولن في الدوري الألماني

وافتتح بروسيا دورتموند التسجيل بعد مرور 53 ثانية بداية اللقاء عن طريق رافاييل جوريرو، وأضاف ماركو ريوس الهدف الثاني في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2 لبروسيا.





وفي الشوط الثاني، سجل جادون سانشو الهدف الثالث لفريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 48، قلص مارك أليكسندر أوث الفارق لفريق كولن في الدقيقة 64، إيرلينج هالاند سجل الهدفين الرابع والخامس لدورتموند في الدقيقتين 77 و87، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/5 لفريق بروسيا دورتموند.





وتألق إيرلينج هالاند في أول مبارتين له مع بروسيا دورتموند مسجلًا 5 أهداف.





وبهذه النتيجة، رفع بروسيا دورتموند رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كولن عند النقطة 20 في المركز الثالث عشر.





بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة بروسيا دورتموند ضد كولن في الدوري الألماني:-