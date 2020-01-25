Advertisements
Advertisements
Advertisements

طارق الشناوي يكتب: نجوم الكوميديا و(الشفرة)!!

السبت 25/يناير/2020 - 09:38 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ثلاثة من نجوم الكوميديا فى عالمنا العربى منحهم مهرجان العين وسام (الصقر الذهبى) للتكريم عن إنجازهم: أحمد بدير (مصر)، وطارق العلى (الكويت)، وخليل الرميثى (البحرين).

أقام مؤسس ورئيس المهرجان المخرج عمار سالمين ندوة مع المكرمين، وقال بدير إنه سعيد لأن التكريم جاء له عن مشواره الكوميدى، حيث إن هناك من يراهنون أكثر على ممثل التراجيديا أحمد بدير، وهناك من قدم أنغامًا أخرى درامية متعددة، وكما قال له المخرج الكبير يحيى العلمى عندما أسند له قبل ربع قرن بطولة مسلسل (الزينى بركات): «الممثل الموهوب يشبه البيانو، والمخرج يجب أن يجيد العزف على المفاتيح كلها ليخرج القوالب والمقامات الموسيقية على تعددها، وهو يراهن على أن بدير لديه الكثير من الأنغام المجهولة».

فى الندوة فُتح باب النقاش وطلبت الكلمة وقلت للمكرمين الثلاثة: مأزق فنان الكوميديا هو الزمن، لأنه العدو الاستراتيجى، كل المبدعين يواجهون تقلبات الأيام، إلا أن فنان الكوميديا المستهدف الأول، الكوميديا تعتمد على شفرة التواصل الاجتماعى، وهى دائمة التغيير، وضربت مثلًا بنجم الكوميديا إسماعيل ياسين، الذى بدأ يعانى الأفول الجماهيرى فى منتصف الستينيات، وحتى رحيله لم يستطع أن يعود مجددًا لصدارة المشهد بعد أن كانت شركات الإنتاج تلهث وراءه للحصول على توقيعه بالموافقة على الأفلام، صارت تدير ظهرها له، حتى إنه اضطر لأن يكتب خطابا مفتوحا لوزير الثقافة يشكو فيه المسؤولين عن مؤسسة السينما المصرية، ويتهمهم بالتواطؤ ضده لحساب آخرين.

قلت لنجوم الكوميديا الثلاثة: ماذا أنتم فاعلون فى مواجهة عدوكم المتربص دومًا ويقف متأهبًا على أبوابكم؟!.

قالوا: ما الذى تراه أنت؟ أجبت: أن يظل المبدع يستقبل أكثر مما يرسل، الإنسان بحكم قانون الطبيعة تتناقص قدرته على السمع والبصر، وتتضاءل فى نفس الوقت لياقته البدنية، على الفنان أن يظل حريصًا على إيجاد البديل لدعم قواه الوجدانية للتعامل مع كل جديد، وأضفت أن إسماعيل ياسين لم يستجب لنصيحة الكاتب الكبير أبوالسعود الإبيارى- توأمه الفنى وشريكه فى الفرقة المسرحية- عندما طلب منه أن يمنح أدوارًا لعدد من نجوم الكوميديا الجدد الذين بدأ نجمهم يلمع مع مطلع الستينيات، مثل عادل إمام وسعيد صالح وسمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد.. وغيرهم، إسماعيل اعتبرهم أعداءً له، لا يمكن أن يسمح لهم بالتواجد فى فرقته واستغلال مظلته الجماهيرية لكى يستحوذوا أيضًا على جمهوره.

أعتقد أنه قادر على إقامة حائط صد يحتمى وراءه ليظل هو صاحب الضحكة الوحيدة التى تعرف الطريق لمشاعر الناس، بينما وسائل استقبال الجمهور تغيرت، ضربت مثلًا بعادل إمام الذى كان يحرص فى كل أفلامه ومسلسلاته الأخيرة على تقديم نجوم الكوميديا الجدد، لم يعتبرهم أبدا أعداءً يطمعون فى ميراثه الفنى، بل وجد فيهم فرصة لتأكيد زعامته، وهكذا قدم هنيدى وعلاء وآدم وأشرف ومكى وغيرهم، وظل هو الألفة.

القدرة على الإمساك بالمتغيرات الاجتماعية لأنها وقود الضحك.. كل عقد من الزمن تتغير شفرة التواصل بين الناس، وعلى نجم الكوميديا أن يجيد فك الشفرة!!.
Advertisements

أخبار تهمك

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 17 ساعة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ حوالي 12 ساعة

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

ظاهرة مؤثرة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موقف الهارب من المشاركة أمام الأهلي في موقعة النجم

منذ حوالي 7 ساعات

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

05:08 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status