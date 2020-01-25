Advertisements
Advertisements
Advertisements

بومبيو: سياسة الضغط الأمريكي تجاه إيران ناجحة

السبت 25/يناير/2020 - 09:38 ص
Advertisements
بومبيو
بومبيو
وكالات
Advertisements

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترمب، تجاه إيران ناجحة، وأنها أعادت تأسيس ردع صارم بوجه طهران.

 

وقال بومبيو، في مقابلة إذاعية مع NPR، مساء الجمعة، إن النظام الإيراني يعيش أسوأ أحواله التي مر بها عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن تلك السياسة رفعت تكلفة استخدام إيران وكلاءها وأذرعها في المنطقة.

 

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف "يثرثر فقط حول التفلت من قيود تخصيب اليورانيوم التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه ترمب عام 2018، .

 

وفي وقت سابق، أكد بومبيو مواصلة حملة الضغط الأقصى على إيران، حتى تغير سلوكها، منوهاً بفرض عقوبات على شركات صينية وشركات تعمل في هونغ كونغ لتعاملها مع النظام الإيراني.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بومبيو ايران امريكا الضغط الأمريكي

أخبار تهمك

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

موقف الهارب من المشاركة أمام الأهلي في موقعة النجم

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 17 ساعة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 13 ساعة

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ حوالي 12 ساعة

ظاهرة مؤثرة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

إيران تهدد بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم

الحرس الثوري الإيراني يهدد مجددا بغلق مضيق هرمز

بومبيو: واشنطن تهدد طهران بـ عقوبات جديدة

بومبيو يحذر: امتلاك إيران سلاحا نوويا خطر عالمي

وزير الخارجية الأمريكي يطالب بردع إيران لاحتجازها السفن التجارية

بومبيو يتهم إيران بأنها "الراعي الأول للإرهاب في العالم"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

05:08 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status