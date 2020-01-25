سعر الدولار اليوم السبت 25-1-2020 في البنوك





حافظ سعر الدولار على استقراره في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 25-1-2020 في جميع البنوك، بعدما سجلت العملة الخضراء تراجعات جديدة الأسبوع الماضي مقابل الجنيه.





سعر الدولار بالبنوك اليوم





سجل سعر الدولار نحو 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع ببنك البركة.

سجل سعر الدولار نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع ببنك قناة السويس.

سجل سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي نحو 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك الأهلى المصري.

سجل سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول نحو 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.







