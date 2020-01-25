الأرصاد: استقرار شديد في الأحوال الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة استقرار شديد، في الأحوال الجوية، حيث ستهدأ سرعة الرياح تماما، وستنعدم فرص سقوط الأمطار.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن فترات سطوع الشمس، ستزيد خلال الـ 72 المقبلة، محذرًا من شدة برودة الطقس ليلا، حيث هناك فرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى 10 درجات.



وأضاف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مناشدا قائدي السيارات الالتزام بقواعد المرور.

