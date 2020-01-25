بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي مع ليفربول

يستعد فريق ليفربول، بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، لخوض إختباراً جديداً أمام فريق شروزبوري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





موعد مباراة ليفربول المقبلة





وتنطلق أحداث مباراة ليفربول ضد شروزبوري يوم الأحد 26 / 1 / 2020، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر عبر قناة BEIN SPORTS HD 2.





ماذا قدم "صلاح" مع ليفربول قبل مواجهة شروزبوري في كأس الاتحاد الإنجليزي؟





يسعى الفرعون المصري محمد صلاح، لمواصلة عروضة المميزه مع ليفربول هذا الموسم، حيث يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيل مدربه الألماني يورجن كلوب، خلال جميع المسابقات المحلية والأوروبية.





شارك الفرعون المصري في 20 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، تمكن من تسجيل 11 هدف، وصناعة 5 أهداف.





وساهم "مو صلاح" في تربع الريدز على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، جمعهم من 22 إنتصار وتعادل وحيد، ولم يتلقى الهزيمة في أي لقاء في البريميرليج حتى الأن.



