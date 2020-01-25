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كواليس حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2020 (بيان بالدرجات)

السبت 25/يناير/2020 - 09:10 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، الموافق 25 يناير 2020، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلًا، على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم 

وأكدت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد،  وتظهر الشبورة المائية صباحًا، وتكون كثيفة ملبدة بالغيوم أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كواليس حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أن تكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، معلنة تفاصيل حالة الطقس في البحرين، قائلة "بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية".

درجات الحرارة اليوم
وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على محافظات ومدن مصر، إليكم البيان التالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 07 17

شبين الكوم 07 17

طنطا 09 17

دمنهور 10 17

الإسكندرية 11 18

بلطيم 11 17

مطروح 12 16

السلوم 10 15

سيوة 04 16

بورسعيد 10 16

دمياط 11 16

الزقازيق 10 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 10 17

العريش 07 16

رفح 07 15

رأس سدر 10 17

نخل 02 16

نويبع 10 18

طابا 06 16

كاترين 00 11

الطور 09 17

شرم الشيخ 11 19

الغردقة 10 19

مرسى علم 11 19

الفيوم 07 18

بنى سويف 07 18

المنيا 06 18

أسيوط 05 18

سوهاج 06 18

قنا 08 18

الأقصر 07 19

أسوان 08 19

أبوسمبل 07 19

الوادى الجديد 07 18

شلاتين 14 22

أبو رماد 14 21

حلايب 16 19

رأس حدربة 15 19
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