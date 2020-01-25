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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 25 / 1 / 2020 بث مباشر

السبت 25/يناير/2020 - 08:58 ص
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مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 25 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الترجي ضد الرجاء البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقييا "الجولة الخامسة"

بلاتينوم ضد الهلال السوداني، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

زيسكو ضد أول أغسطس الأنجولي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

الترجي ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ21"
فالنسيا ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ19"
بايرن ميونيخ ضد شالكه، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ15"
الشباب ضد الهلال، تقام المباراة في تمام الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الاتحاد ضد العدالة، تقام المباراة في تمام السابعة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ32"
برينتفورد ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام الثالثة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 8.

ساوثهامبتون ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

هال سيتي ضد تشيلسي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
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