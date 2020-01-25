نجوم الغناء بهوليوود يحتفلون بوضع النجمة الخاصة لأشهر منتج موسيقي



ويعتبر Lucian Grainge المدير التنفيذي لشركة يونيفرسال الأمريكية للأنتاج الموسيقي، وكان سببا في اكتشاف العديد من المواهب التي تحولت لنجوم كبار.



ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من حفل تكريم Lucian Grainge، الذي حضره كل من جستن بيبر وليونيل ريتشي وشون مينديز.



بالإضافة للنجمة الشابة توري كيلي، والمغني البريطاني الحاصل على الأوسكار سام سميث وهايلي ستينفليد، والعديد من مواهب الغناء التي ساهم Lucian Grainge في ظهورها للنور



اجتمع كوكبة من نجوم الموسيقى بهوليوود للاحتفال بوضع النجمة الخاصة للمنتج الموسيقي Lucian Grainge على ممر الشهر بهوليوود.