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مؤلف "صراع العروش" يستعد لطرح مزيدا من الروايات التابعة لعالم المسلسل الشهير

السبت 25/يناير/2020 - 08:56 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أنهى الكاتب الكبير جور آر آر مارتن الجدل حول نهاية مسلسل صراع العروش، وجزئه الثامن بالتحديد، بالافصاح عن رأيه في نهاية العالم الدرامي المستوحى من رواياته.

وفي تصريحات لمارتن نقلتها صحيفة ديلي ميل، أعلن أن النهاية لا تمت باي صلة للروايات الاصلية للملحمة، إذ أنه يستعد لطرح مزيدا من الاجزاء تتبع سلسلة رواياته المتصلة بعالم صراع العروش.

وقالت الصحيفة أن المسلسل تمت صياغته بناء على ست روايات طرحها مارتن كان آخرها في عام 2011.
وفي تصريحاته لمجلة WALT الالمانية التي نقلتها ديلي ميل، أكد مارتن على ان هناك روايتين سادسة وسابعة، قادمتين في وقت لم يحدده بعد، أي أن القصة مازالت مستمرة.

وعاب مارتن في تصريحاته على تسرع ستديوهات شبكة HBO المنتجة لمسلسل صراع العروش، في ان اختتمت احداث المسلسل في عجلة ولم تمنح سرد الاحداث حقها، وهو ما دفع عشاق المسلسل للتذمر من نهايته المخيبة للآمال.
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