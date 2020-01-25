الشباب يفتش عن الفوز الغائب أمام الهلال من 5 سنوات

يستضيف الشباب نظيره الهلال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.





موعد مباراة الهلال والشباب





ويقام اللقاء عند الساعة السادسة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.





يبحث فريق الشباب في مباراة اليوم عن الفوز الغائب أمام الهلال منذ عام 2014، عندما التقى الفريقان وحقق الليث الأبيض فوزه الرابع في تاريخ مواجهتهما، وتوقفت عند ذلك انتصاراته.





كان اللقاء بتاريخ 14 أكتوبر 2014، وحقق الشباب الفوز بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.





ومنذ ذلك الحين تلقى فريق الشباب 7 هزائم أمام الهلال وكان التعادل سيد الموقف في لقائين.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.



