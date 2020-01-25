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تاريخ مواجهات الهلال ضد الشباب قبل لقاء اليوم

السبت 25/يناير/2020 - 08:51 ص
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الهلال ضد الشباب
الهلال ضد الشباب
أمل الحلفاوي
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يستعد الهلال ليحل ضيفًا على نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

موعد مباراة الهلال والشباب

وتقام المباراة عند الساعة السادسة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

ويستعرض الفجر الرياضي تاريخ مواجهات الهلال ضد الشباب

التاريخ يوضح لنا أن التفوق والنجاح كان حليف الهلال في معظم المباريات، إذ أن الفوز كان حليف الأزرق في 13 مباراة من أصل 22 لقاء جمعهما، وكان لليوث نصيب من الفوز في 4 مباريات، وحسمت 5 مواجهات بالتعادل.

الهلال استطاع أن يزور شباك الشباب بـ34 هدف، بينما سجلوا الليوث 19 هدفًا في شباك الأزرق.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.
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