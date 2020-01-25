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إجراء جديد من الصين لمواجهة فيروس كورونا

السبت 25/يناير/2020 - 08:26 ص
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انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت الصين، اليوم السبت، فرض حظر السفر على مزيد من المدن ليشمل 65 مليون شخص بسبب انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

                                        

وتوفى 41 شخصا، حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد، الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي، وفقًا للسلطات الصينية.

 

وبحسب لجنة الصحة الوطنية في الصين، بلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين الآن 1287.

 

وأكدت لجنة الصحة الوطنية بالصين، ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 26 حالة، وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.

 

وانتشر فيروس كورونا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.

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