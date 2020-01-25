عايدة رياض تكشف حقيقة القبض عليها في قضية "دعارة"

تحدثت الفنانة عايدة رياض، لأول مرة عن قضية الدعارة التي اتهمت بها وقت زواجها الفنان الراحل محرم فؤاد، وحصلت على البراءة، بعد حبسها لفترة.



وقالت عايدة رياض، خلال لقائها في برنامج تحيا الستات، المذاع عبر فضائيه شاشة النهار، مع الأعلامية راغدة شلهوب " بإنها كانت مظلومة والقضية تم تلفيقها لها، مشيراً إلى أن كان من الواضح تلفيق التهمة لي لأن بها كثير من الأبعاد غير المنطقية ولعل من أبرزها أن كيف أمارس الدعارة ومعي زوجي محرم فؤاد؟.



وأضافت عايدة رياض، حديثها عن القضية قائلة" هذه الواقعة أثرت كثيرا على أسرتي وكنت وقتها متزوجة من الفنان محرم فؤاد والذى وقف بجواري لمعرفته وثقته ببراءتي، وكان يخرج لأعلام ويتحدث عن برأتي، وكان ذلك بعد زواجي منه بسنتين".



يشار إلي أن القضية الدعارة التي اتهمت بها الفنانة عايدة رياض، كانت منذ ٣٠ عاما، وكانت أثارت الجدل في مصر،لكونها فنانة وزوجة فنان شهير.