تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في ماليزيا

سجلت السلطات في ماليزيا، اليوم السبت، ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وسط تفشي المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي في جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن وزير الصحة الماليزي ذوالكفلي أحمد، أن الأشخاص الثلاثة المصابين كانوا على صلة بالمصاب البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت الصحة السنغافورية إصابته بالفيروس.

وقد أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إلى ثلاث حالات، كان من بينها مواطن صيني يبلغ من العمر 66 عاما.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في قت سابق اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1287 شخصا، بينما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 41.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت اليوم الجمعة، إنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.