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أول تعليق من أصالة نصري على ارتدائها "فستان الانتقام"

السبت 25/يناير/2020 - 07:56 ص
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بوابة الفجر
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أكدت المطربة أصالة نصري، أثناء حضورها عرض أزياء، أنها لم تقصد أن توجه أي رسالة من خلال فستانها الوردي الذي أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي مسمى فستان "الانتقام" والذي ارتدته في أول حفل غنائي لها، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.

وقالت، في تصريحاتها لبرنامج "إم بي سي ترندنج". إنه فستان عادي ولم تقصد من وراء ارتدائه أن توجه أي رسالة من خلاله.

ورجحت أصالة نصري أن يكون البعض رأى فستانها مختلفا، لأنها في الفترة الأخيرة أحيت حفلات في المملكة العربية السعودية، وكانت ترتدي فيها فساتين بأكمام طويلة تناسب الأجواء.

كانت أصالة نصري ارتدت فستانها الوردي، الذي يتميز بأنه بدون أكمام في حفل أحيته بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي يعد الأول لها بعد الطلاق.


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