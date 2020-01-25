أول تعليق من أصالة نصري على ارتدائها "فستان الانتقام"

أكدت المطربة أصالة نصري، أثناء حضورها عرض أزياء، أنها لم تقصد أن توجه أي رسالة من خلال فستانها الوردي الذي أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي مسمى فستان "الانتقام" والذي ارتدته في أول حفل غنائي لها، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.





وقالت، في تصريحاتها لبرنامج "إم بي سي ترندنج". إنه فستان عادي ولم تقصد من وراء ارتدائه أن توجه أي رسالة من خلاله.



