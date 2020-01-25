يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي والرجاء البيضاوي اليوم السبت 25-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي والرجاء البيضاوي السبت 25/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يشهد ملعب رادس بالعاصمة تونس قمة عربية نارية من الطراز الرفيع على الصعيد الأفريقي، وذلك حينما ينزل فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضيفاً في مساء يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 على فريق الترجي الرياضي التونسي.



