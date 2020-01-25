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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز اليوم السبت 25-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

السبت 25/يناير/2020 - 07:13 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز السبت 25/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث فريق الهلال السوداني عن مصالحة جماهيره والإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر البطولة، من خلال حلوله ضيفاً على فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في عصر يوم السبت الموافق 25 يناير 2020.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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