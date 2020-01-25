يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز اليوم السبت 25-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز السبت 25/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث فريق الهلال السوداني عن مصالحة جماهيره والإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر البطولة، من خلال حلوله ضيفاً على فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في عصر يوم السبت الموافق 25 يناير 2020.