ماجد المصري عن جمهوره من الأطفال: "الحب الحقيقي"









ونشر المصري، صورة له بصحبة مجموعة من معجبينة من الأطفال في إحدي المولات، وعبر عن سعادتة بهذا الحب قائلا: "أحلى حاجة في الدنيا (الحب الحقيقي) صوره مع مجموعه أطفال من معجبيني صور ليها معنى كبير جدًا عندي ربنا يحفظكم".



وفي سياق آخر قد شارك الفنان ماجد المصري مؤخرًا في العرض المسرحي" لوكاندة الأوباش" وهو عرض استعراضي كوميدي وهو من تأليف السيناريست محمد عز، أحمد فوزي، ومن إخراج أشرف زكي.



"لوكاندة الأوباش" بطولة ماجد المصري، حسن الرداد، إيمان العاصي، إنجي علي، إدوارد، شيماء سيف، هالة فاخر، حمدي الميرغني، حسن عبد الفتاح، أوس أوس.





مسلسل "بحر"

شارك الفنان ماجد المصري، في بطولة هذا المسلسل، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،نورهان، حسني شتا، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، دياب، سعيد الصالح، سلوي عثمان أحمد كشك، إخراج أحمد صالح، تأليف أحمد عبد الفتاح .







يشارك الفنان ماجد المصري صورًا من يومياته الخاصة وأعمالة الفنية، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".