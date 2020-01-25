قائمة فالنسيا لمباراة برشلونة في الدوري الإسباني.. غياب باريخو وعادة رودريجو







أعلن ألبرت سيلاديس المدير الفني لفريق فالنسيا، عن قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.







موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني



ويلتقي فالنسيا أمام فريق برشلونة، مساء غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب المستايا.





وشهدت القائمة غياب قائد الفريق، داني باريخو بسبب الإيقاف، وعودة رودريجو.





قائمة فالنسيا لمباراة برشلونة في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: دومينيك، ريفيرو.



خط الدفاع: خاومي كوستا، باوليستا، مختار دياخابي، جايا، دانيل فاس، جاراي.



خط الوسط: كوندويبا، كارليس سولر، لي كانج إن، كوكلين، فيران، سيرجيو اسكوديرو.



خط الهجوم: جاميرو، رودريجو، جوميز، روبين سوبرينو.