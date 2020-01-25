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سيتين يتحدث عن مباراة برشلونة وفالنسيا.. ويؤكد أنه شعر بالخوف في مباراة إيبيزا

السبت 25/يناير/2020 - 06:55 ص
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سيتين
سيتين
محمد الدمتناوي
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تحدث كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، عن صعوبة مباراة فريقه أمام فالنسيا، في الدوري الإسباني.


موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

ويلتقي برشلونة أمام فريق فالنسيا، مساء غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب المستايا.


وتحدث سيتين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا:" فالنسيا فريق جيد ويمتلكون لاعبون رائعون، سيكون ذلك إختباراً عالياً بالنسبة لي".


وتابع:" يجب علينا إستغلال المساحات التي سيتركونها خلفهم، هم يهاجمون بشكل جيد، وعلينا إستغلال تلك المساحات".


وأكمل:" الفريق ظهر بشكل غير جيد في مباراة إيبيزا، ولكنهم ظهروا بمستوى جيد أمام غرناطة، علينا أن نخوض كل مباراة على حده، لأن كل لقاء يختلف عن الأخر".


وواصل سيتين:" شعرت بالخوف الشديد في مباراة إيبيزا، ويجب على الفريق أن يفكر كمجموعة واحدة".


واستطرد:" من الممكن أن نعتمد على جريزمان في مركز المهاجم، الفرنسي ظهر بشكل جيد في مباراة إيبيزا وساعدنا في تحقيق الفوز، نحن فريق ينافس على جميع الألقاب، ولا يمكننا التحكم في الإصابات".


وأتم:" اللعب أمام ليحانيس في كأس الملك على ملعب كامب نو أمر مميز، وكذلك لن نظطر إلى السفر، وهذه ميزه أخرى".
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