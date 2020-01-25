سيتين يحدد موقع ديمبلي بعد عودته من الإصابة







أشارت تقارير إعلامية إسبانية، أن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، يرغب في تغيير موقع نجمه الفرنسي في تشكيلة فريقه، بعد عودته من الإصابة.





سيتين بديل فالفيردي في برشلونة



وكان نادي برشلونة قد أعلن عن تعيين كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق مدربا للفريق لمدة موسمين ونصف، خلفا لـ إرنستو فالفيردي.





وبحسب إذاعة كادينا سير، فإن سيتين يرغب في مشاركه الفرنسي عثمان ديمبلي، في مركز الجهة اليمنى.





وتابعت الشبكة، أن ديمبلي كان يشارك بصفة مستمرة في الجهة اليسرى في عهد المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي.





ويستخدم عثمان ديمبلي، كلا القدمين بشكل جيد، وبالتالي من السهل عليه أن يشارك في أي مكان يحدده له كيكي سيتين.





فكر سيتين في تغيير مركز ديمبلي



وأكدت الشبكة، أن السبب الرئيسي وراء تغيير مركز ديمبلي، هو تفكير سيتين في الأعتماد على سيرجي روبيرتو كمدافع ثالث مع إعطائه تعليمات بعدم التقدم للأمام، وإعطاء ديمبلي الحرية الكاملة في الجهة اليمني.





وفي المقابل سيعطي التعليمات للظهير الأيسر جوردي ألبا أو جونيور فيربو بالتقدم للأمام، لإعطاء التوازن في الشكل الهجومي والدفاعي للفريق الكتالوني.