ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا

ذكرت شبكة "سي إن إن" في نسختها العربية، أن حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا ارتفعت إلى 14 قتيلًا وأكثر من 200 مصاب.



وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مناطق شرق تركيا تعرضت لزلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.



وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكدا أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.