برشلونة يبدأ التحرك لضم بديل سواريز الدائم ..ميسي كلمة السر



بدأت إدارة برشلونة الفريق الكاتالوني أولى خطوات التحرك الجاد من أجل التعاقد مع مهاجم بديل للأروغوياني المصاب لويس سواريز حيث يعتبر البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي كلمة السر وراء تحرك مسئولي ا

لبارسا.





مهاجم إنتر ميلانو صفقة برشلونة القادمة



ووفقا لموقع "تي إن تي"، تستعد إدارة برشلونة لتقديم عرض بقيمة 120 مليون دولار، للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلانو الأرجنتيني لوتارو مارتينيز زميل البرغوث ليونيل ميسي في منتخب السماوي.





ويسعى برشلونة للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هداف إنترميلانو مقابل مبلغ مالي ضخم، ليكون رفيق النجم ليونيل ميسي في خط الهجوم خاصة بعد حالة التجانس الكبيرة التي ظهرت في المنتخب الأرجنتيني، مما سيسهل مهمته في النادي.





وأكد الموقع أن برشلونة قد يتعاقد مع بديل "دائم" لسواريز، الذي شارفت مسيرته على الانتهاء، بسبب كثرة إصاباته وكبره بالسن، حيث سيبلغ عامه الـ33 الجمعة.





أرقام مارتنيز مع إنتر ميلانو



ومن ناحيته، لن يتخلى الفريق الإيطالي إنتر ميلانو بسهولة عن هدافه الأول، وذلك بسبب تألقه اللافت هذا الموسم في الكالتشيو مما جعل الأرجنتيني صاحب الـ22 عام من بين كبار مهاجمي أوروبا.





وسجل مارتينيز 15 هدفا في 25 مواجهة هذا الموسم مع "النيراتزوري".