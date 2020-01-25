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باريس سان جيرمان يستقر على بديل كفاني .. محارب صحراء جزائري في الصورة
السبت 25/يناير/2020 - 06:47 ص
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علي خلاف
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حددت إدارة فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي مهاجم الفريق الذي سيعوض رحيل الأروغوياني إيدينسون كافاني المحتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم القادم.
بديل كفاني في باريس سان جيرمان
وفي سياق متصل أفادت تقارير بوجود اهتمام من قبل إدارة باريس سان جيرمان بالتعاقد مع إسلام سليماني نجم موناكو أو مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش حال رحيل المهاجم الأروغوياني إديسون كافاني عم صفوف البي إس جي.
رحيل كافاني عن صفوف باريس سان جيرمان
و ارتبط اسم المهاجم الأروغوياني إيدينسون كافاني بترك بي إس جي خلال انتقالات يناير بعد أن تقدم بطلب رسمي لترك النادي، وسط صراع من قبل أتلتيكو مدريد وتشيلسي على خدماته.
وبحسب صحيفة "فوت ميركاتو"، فالنادي العاصمي الفرنسي حدد لاعبين كمعوض محتمل لرحيل هدافه الأوروجوياني، وهما الجزائري إسلام سليماني المتألق مع موناكو، ويوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني.
تقارير تكشف تفاصيل مفاوضات باريس مع محارب الصحراء
وتحدثت تقارير صحفية فرنسية أن وكيل اللاعب الجزائري إسلام سليماني قد تحدث مع مسؤولي بي إس جي بخصوص انتقاله معاراً لنهاية الموسم.
ويلعب سليماني معاراً من ليستر سيتي، وفتح مدرب الأخير برندان رودجزر الباب لانتقاله لنادي جديد، كما كشف مدرب موناكو روبيرت مورينو أن الجزائري محط أحاديث بخصوص الانتقالات.
وكيل سليماني يفتح خطوط الاتصال مع ريال مدريد
وأوضحت التقارير أن وكيل سليماني تحدث نفس الأمر الذي فعله ليوناردو، المدير الرياضي لبي إس جي مع وكيل يوفيتش وبحث إمكانية انتقال محارب الصحراء إلى صفوف الميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أرقام يوفيتش مع ريال مدريد
وبدأ المهاجم الصربي يوفيتش الأسابيع الماضية في اللعب بشكل مستمر مع النادي الملكي بعد إصابة كريم بنزيمة، ولكن تعافي المهاجم الفرنسي قد يُعيد الدولي الصربي إلى مقاعد البدلاء.
وسجل يوفيتش حتى الآن هدفاً وحيداً رفقة ريال مدريد منذ انتقاله إلى صفوف الصيف الماضي من إينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو
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