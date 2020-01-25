باريس سان جيرمان يستقر على بديل كفاني .. محارب صحراء جزائري في الصورة





ويلعب سليماني معاراً من ليستر سيتي، وفتح مدرب الأخير برندان رودجزر الباب لانتقاله لنادي جديد، كما كشف مدرب موناكو روبيرت مورينو أن الجزائري محط أحاديث بخصوص الانتقالات.





وكيل سليماني يفتح خطوط الاتصال مع ريال مدريد



وأوضحت التقارير أن وكيل سليماني تحدث نفس الأمر الذي فعله ليوناردو، المدير الرياضي لبي إس جي مع وكيل يوفيتش وبحث إمكانية انتقال محارب الصحراء إلى صفوف الميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





أرقام يوفيتش مع ريال مدريد



وبدأ المهاجم الصربي يوفيتش الأسابيع الماضية في اللعب بشكل مستمر مع النادي الملكي بعد إصابة كريم بنزيمة، ولكن تعافي المهاجم الفرنسي قد يُعيد الدولي الصربي إلى مقاعد البدلاء.