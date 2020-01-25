إسلام طارق إلى الجونة

اتم نادي الجونة إتفاقه مع نظيره نادي طنطا، بشأن ضم حارس مرمى الفريق اسلام طارق



وانهى نادي الجونة كافة الاجراءات اللازمة لضم اللاعب، يتبقى فقط رتوش أخيره ليعلن الأول رسمياً عن ضم الحارس تدعيما لمركز حراسة المرمى بالفريق



وكان اسلام طارق قد وصل لطريق مسدود مع فريق طنطا، خاصة مع رفضه التجديد، في ظل تمسك ابناء السيد البدوي بقيمة عقد لم يرضي الحارس.



ونجح فريق طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني في تحقيق الفوز علي الجونة الذي يقوده بيدرو بارني فنيا، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة عشر، من بطولة الدوري الممتاز.



تقدم محمد ماجد أونش بهدف في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، من هجمة مرتدة لفريق طنطا وسط استحواذ تام من فريق الجونة، وفي الشوط الثاني استمر ضغط الجونة لإحراز هدف التعادل ولكن بدون جدوي لينتهي اللقاء بفوز طنطا بهدف نظيف.



الفوز رفع من رصيد طنطا للدقيقة 13 في المركز الثالث عشر، ويتجمد رصيد الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.