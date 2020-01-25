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تقارير تكشف ملعوب ريال مدريد لضم مبابي في الصيف المقبل

السبت 25/يناير/2020 - 06:46 ص
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مبابي
مبابي
علي خلاف
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ألمحت تقارير صحفية إسبانية، إلى إمكانية انتقال المهاجم الدولي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في بداية الموسم الكروي الجديد.


ملعوب ريال مدريد لضم مبابي في الميركاتو الصيفي

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن محامي النجم كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان قد نصح نصح الدولي الفرنسي، بعدم تجديد عقده مع بطل فرنسا والذي ينتهي في صيف 2022 تمهيدا لانتقال الأخير إلى صفوف الفريق الملكي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقالت الصحيفة الإسبانية: "يبدو أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد وضع خطة للتعاقد مع مبابي، وسيكون لمحاميه دورًا فيها".


أرقام الديك الفرنسي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

يذكر أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قد شارك مع فريقه باريس سان جيرمان هذا الموسم في 22 مباراة لعبها مع فريق العاصمة الفرنسية سجل الديك الفرنسي خلالهم 21 هدفًا وصنع 12 آخرين.
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