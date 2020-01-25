مهاجم منتخب الجزائر يدخل حسابات مانشستر يونايتد الإنجليزي

دخل المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني لاعب نادي موناكو الفرنسي حسابات نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز خط هجوم النادي الإنجليزي.







وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر في التعاقد مع الجزائري إسلام سليماني مهاجم نادي موناكو الفرنسي المعار من ليستر سيتي الإنجليزي بعد أن ظهر اللاعب بأداء أمثر من رائع مع فريقه موناكو في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم.





وأضافت الصحيفة البريطانية الشهيرة:"مانشستر يونايتد كان يدرس إمكانية التعاقد مع إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان أو موسى ديمبلي مهاجم ليون، ولكن من الصعب إتمام إحدى الصفقتين والأقرب حاليًا هو الحصول على خدمات سليماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي وجاء تحرك يونايتد في الميركاتو من أجل التعاقد مع مهاجم، بعد تأكد إصابة ماركوس راشفورد وغيابه عن الفريق لفترة ليست بالقصيرة".