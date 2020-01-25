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بايرن ميونيخ يفاجئ برشلونة بهذا القرار
السبت 25/يناير/2020 - 06:44 ص
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علي ماهر حلمي
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فاجئ نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره نادي برشلونة الاسباني بقرار مثير وهو عدم تفعيل بند الشراء النهائي لضم اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو نهاية الموسم الجاري وهو الأمر الذي يُتوقع أن يضع النادي الكتالوني في موقف صعب للغاية وبخاصة أن إدارة نادي برشلونة الاسباني تأمل في التخلص من اللاعب الدولي البرازيلي قريبا.
وقالت صحيفة بيلد الألمانية أن اللاعب الدولي البرازيلي كوتينيو قدم أداء أكثر من مباراة رائعة مع بايرن ميونيخ الألماني هذا الموسم حتي الآن إلاّ أن ذلك لن يشفع له على ما يبدو لمواصلة رحلته مع واحد من أقوى الفرق في القارة الأوروبية حيث قررت إدارة النادي الألماني قبل أيام أنها لا تنوي تفعيل بند الشراء النهائي لضم فيليب كوتينيو المعار من برشلونة مقابل 120 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة الألمانية الشهيرة:" قرار النادي الألماني سيضع نادي برشلونة في موقف صعب للغاية، فالنادي الكتالوني يريد التخلص من كوتينيو وبيعه في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الدولي البرازيلي لم يقدم الأداء المنتظر منه مع برشلونة وتعرض لانتقادات لاذعة من طرف جماهير النادي".
يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو قد انضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو وفشل اللاعب إثبات نفسه مع النادي الكتالوني الذي قرر إعارته هذا الموسم لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني.
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