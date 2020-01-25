وفاة محمد عبدالعزيز عبدالدايم أول مذيع ديني متخصص

توفى الإذاعي الشهير، محمد عبدالعزيز عبدالدايم، الجمعة، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد رحلة طويلة من العمل الإذاعي في إذاعة القرآن الكريم.



يُذكر أن "عبدالعزيز" تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وكان يرتدى العمامة الأزهرية، ومتمكن من اللغة العربية، ليبدأ عمله كأول مذيع دينى، وهو مؤسس ورئيس شبكة القرآن الكريم، الذى تقلد العمل بها بعد 3 سنوات كانت تذيع التلاوة القرآنية دون تقديم أو تعقيب، وهو صاحب العبارة الشهيرة: "إذاعة القرآن الكريم من القاهرة"، ويعتبر أول مذيع ديني متخصص.