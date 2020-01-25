نقاط مضيئة من مواجهات الأهلي ضد النجم الساحلي.. ذكري المونديال الأول والنص دستة الأبرز









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة وحاسمة ضد النجم الساحلي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي



ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في تمام التاسعة من مساء الأحد المقبل على ملعب ستاد السلام الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من البطولة الأفريقية ، حيث يحتاج المارد الأحمر إلى الفوز باللقاء وحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل لدور ربع النهائي وتلاشي الحسم في أم درمان أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الأفريقي.





نقاط مضيئة من مواجهات الأهلي ضد النجم الساحلي



ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الأفاضل فيما يلي أبرز النقاط المضيئة من مواجهات الأهلي ضد النجم الساحلي لاسيما أن الفريقين خاضا العديد من المنافسات القوية داخل القارة الأفريقية وتنافسا لمرات عديدة على لقب القارة السمراء.





المارد الأحمر التقى الفريق التونسي في 12 مواجهة بمختلف البطولات الإفريقية دوري الأبطال والسوبر الأفريقي والكونفدرالية حقق الشياطين الحمر الفوز في 3 مناسبات و كان الفوز حليف أبناء سوسة في 4 جولات فيما فرض التعادل نفسه على نتيجة 5 لقاءات من بينهم 4 تعادلات سلبية وفيما يلى النقاط البارزة من مواجهات الأهلي ضد النجم الساحلي.





1_ أولى الموجهات = الخامسة للأحمر والمشاركة الأولى في مونديال الأندية



لا يمكن لجماهير النادي الأهلي أن تنسى أولى موجهات الأحمر من النجم الساحلي في مبارتي ذهاب وإياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2005 حيث انتهت مباراة الذهاب بتونس بنتيجة السلبي، قبل أن يحسم المارد الأحمر الفوز في الإياب بثلاثية دون رد وحسم اللقب .





لقب نسخة دوري أبطال أفريقيا 2005 كانت بداية انطلاق الأهلي نحو العالمية حيث شارك أبناء الجزيرة في الأهلي إلى مونديال كأس العالم للأندية باليابان الذي حصد فيه أبناء جوزيه المركز الثالث كواحد من أبرز الإنجازات في تاريخ القلعة الحمراء.





2_ لقب السوبر الأفريقي نسخة 2007 من قلب العاصمة الإثيوبية



وشهدت ثالث الموجهات بين الأهلي والنجم الساحلي والتي كانت الثامن عشر من فبراير من عام 2007 تتويج الشياطين الحمر بثالث الألقاب من بطولة كأس السوبر الأفريقي التي جمعت بين الأحمر بطل دوري أبطال أفريقيا والفريق التونسي بطل كأس الكونفدرالية وقتها.





حسم التعادل السلبي وقت المباراة الأصلي قبل أن تبتسم ركلات الحظ الترجيحه لصالح النادي الأهلي 5-4 ليسطر الفريق الأحمر بطولة جديدة حفرت بالذهب في تاريخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حيث أُقيم اللقاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في إطار احتفالات «الكاف» باليوبيل الذهبي لتأسيسه.