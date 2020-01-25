مفاجأة في تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة شالكة بالدوري الألماني







يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نظيره نادي شالكة اليوم السبت 25 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الألماني الممتاز.





موعد مباراة بايرن ميونخ وشالكة اليوم بالدوري الألماني الممتاز وملعب اللقاء



وستلعب مباراة نادي بايرن ميونخ ضد نظيره نادي شالكة اليوم في بطولة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب أليانز أرينا.





القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد شالكة اليوم بالدوري الألماني الممتاز



وستذاع مباراة نادي بايرن ميونخ ضد نظيره نادي شالكة اليوم في بطولة الدوري الألماني الممتاز على قناة "



BEIN SPORTS HD 5" بتعليق رؤوف خليف.





تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد شالكة اليوم في الدوري الألماني



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز- جيروم بواتينج- دافيد الابا- بنيامين بافارد.

خط الوسط: جوشوا كيميج- تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: توماس مولر –فيليب كوتينيو- ليون جوريتسكا- روبرت ليفاندوفسكي.





ترتيب الفريقين في الدوري الألماني الممتاز



ويتواجد نادي بايرن ميونخ في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق البافاري حتى الآن في بطولة الدوري.