الترجي ضد الرجاء.. الكفة تميل نحو بطل تونس في المواجهات الأخيرة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، لاستضافة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويستضيف الملعب الأولمبي برادس، مباراة قوية بين الترجي التونسي ضد الرجاء البيضاوي المغربي ، بالبطولة القارية والتي يسعى الثنائي للمنافسة على لقبها.





موعد مباراة الترجي ضد الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال



وتُقام مباراة الترجي ضد الرجاء البيضاوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ويرصد "الفجر الرياضي" ما حدث في أخر 4 مواجهات بين الطرفين من خلال التقرير الآتي:-





وتميل كفة المواجهات السابقة بين الفريقين إلى نادي الترجي وبالتحديد في أخر 4 مواجهات جمعت بينهم منذ عام 2006 وحتى الآن سواء في بطولة الكونفدرالية أو في كأس السوبر الإفريقي أو دوري أبطال إفريقيا.





وفي أخر أربع مواجهات جمعت بين الفريقين تمكن نادي الترجي من الفوز في مباراتين بينما فاز نادي الوداد في مباراة وحيده وتعادل في لقاء أخر.





كما تمكن نادي الترجي من تسجيل 5 أهداف خلال أخر أربع مواجهات جمعت بين الفريقين بمختلف المسابقات بينما سجل نادي الوداد هدفين فقط.