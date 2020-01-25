لأول مرة حسن شاكوش يغني "بنت الجيران" لايف.. والفيديو يتصدر تريند يوتيوب









وأفصح شاكوش، خلال الحلقة التي حل ضيفًا عليها عن كثير من الأمور حيث كشف عن تفاصيل تحضيره لأغنية "بنت الجيران" قائلًا إن صديقه مصطفى حدوته هو مؤلف الأغنية وأقترح عليه عدة أغاني ولكنه أعجب بهذه الأغنية كثيرًا إذ أنها تناسب الشباب لأن كل شاب وفتاة ذكريات مماثلة.





وأشار إلى أنه طلب من صديقه عمر جمال أن يشاركه في الأغنية وكان الامر صعبًا عليه لأنه كان يفضل الغناء الكلاسيكي .





كلمات الأغنية

سكر محلي محطوط عليه كريمة، كعبك محني والعود عليه القيمة، بنت الجيران شغلالي انا عنيا، وانا في المكان في خلق حوالي مش، عاوز ياخد باله من اللي أنا فيه، شفت القمر سهر لياليا، وهموت عليكي ربي العالم بيا، سيبي شباكك ليه تقفليه، بهوايا انتي قاعده معايا، عنيكي ليا مرايا، ياجمال مراية العين، خليكي لو هتمشي اناديكي، انتي ليا أنا ليكي، احنا الاتنين قطاقيط، تسبيني اكره حياتي وسنيني، واشرب خمور وحشيش.



يذكر أن حسن شاكوش، طرح مؤخرًا مهرجانه الجديد الذي يحمل اسم "أنا على وضعي"، حيث حظي المهرجان بتفاعل كبير من الجمهور وعشاقه.









تصدرت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش تريند موقع الڤيديوهات العالمي يوتيوب بعد أن قام بغنائها لايف لأول مرة ببرنامج "حديث المساء" على قناة "إم بي سي مصر".