تعرف على تشكيل الترجي لمواجهة الرجاء المغربي

يستضيف الملعب الأولمبي برادس، مباراة قوية بين الترجي التونسي ضد الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الترجي صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الرجاء البيضاوي المغربي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية بتونس من أجل ضمان التأهل.





موعد مباراة الترجي ضد الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال



وتُقام مباراة الترجي ضد الرجاء البيضاوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





التشكيل المتوقع للترجي ضد الرجاء



ومن المقرر أن يدخل معين الشعباني المدير الفني للترجي بتشكيل مكون من:-