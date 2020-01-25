أرقام ساديو ماني مع ليفربول



تعرض السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون فى اللقاء اقيم منذ أيام ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، وانتهي بفوز الريدز بهدفين لهدف

، سجل للريدز كل من جوردان هندرسون و روبيرتو فيرمينو بينما سجل للولفز راؤول خيمينيز ليحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزى بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الإنجليزي.





وأصيب ماني فى الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، فى أوتار الركبة مما جعل المدير الفنى الألمانى يورجن كلوب يقرر خروج اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة.





ويقدم السنغالي ساديو ماني أداء رائع رفقة ليفربول هذا الموسم والذى إقترب فيه الريدز من التتويج ببطولة الدورى الإنجليزى بعدما أصبح الفريق يبتعد عن ملاحقيه بعدد كبير من النقاط، لذلك أصبح ماني على بُعد خطوة من تحقيق اللقب الرابع له مع ليفربول بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة السوبر الأوروبي وبطولة كأس العالم للأندية الموسم الماضي.





وقام السنغالي ساديو ماني بتسجيل 11 هدف حتي الأن خلال 22 مشاركة ببطول. الدوري الإنجليزي، وصنع 8 أهداف، ويتساوي فى عدد الأهداف مع نجم ليفربول محمد صلاح لاعب منتخب مصر.





بينما قام ماني بتسجيل هدفين وصناعة هدفين خلال 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، حتي الإن وقبل مواجهة اتليتكو مدريد فى دور ال 16 من البطولة الأوروبية.