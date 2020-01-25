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حمدي الميرغني يوجه رسالة مؤثرة ليوسف فوزي بعد إصابته بالشلل الرعاش

السبت 25/يناير/2020 - 05:32 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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وجه الفنان حمدي الميرغني، رسالة للفنان القدير يوسف فوزي، حيث نشر صورة للأخير عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الصور قائلا: "في عام 2018 روحت مع صديقي الممثل والمخرج المسرحي محمد الصغير اتفرج على مسرحية الأسكافي ملكًا والذي قد شارك فيها الأستاذ يوسف فوزي وشوفته بعد العرض من بعيد وقولت لصديقي عايز اسلم عليه وأباركله بس مكسوف قول لصاحبي، راح قاله أتفاجأت أن الأستاذ المحترم هو اللي جالي ووقف معايا وقالي مكسوف ليه دي حاجة تفرحني مش تضايقني".

وأضاف: "قولتله إني ممثل في مسرح الجامعة ودي آخر سنة ليا في الجامعة قالي لو بتحب التمثيل كمل فيه وربنا هيكرمك إن شاء الله حبيت أحكي القصة دي عشان أقولكم إن الأستاذ يوسف فوزي مش ممثل كبير وبس لا إنسان جميل ومحترم وخلوق، ربنا يشفيك يا أستاذ ويرزقك الصحة إن شاء الله دعواتكم له بالشفاء العاجل".

يذكر أن الفنان القدير يوسف فوزي أصيب بمرض شلل الرعاش، حيث أكد أنه لن يعود للتمثيل مرة أخرى وهذا بعد أن تقدم به العمر ولكثرة الكوابيس التي يراها في منامه بعد إصابته بهذا المرض.




حمدي الميرغني يوجه رسالة مؤثرة ليوسف فوزي بعد إصابته بالشلل الرعاش
حمدي الميرغني يوجه رسالة مؤثرة ليوسف فوزي بعد إصابته بالشلل الرعاش
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