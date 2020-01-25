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10 أهداف قاتلة جعلت حلم البريميرليج قريب من ليفربول
السبت 25/يناير/2020 - 04:57 ص
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أحمد عصام
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نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصبح الريدز يقترب أكثر من حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد غياب ليفربول عن تحقيق لما يقارب الثلاثون عاما، حيث كان آخر لقب قد حققه المارد الأحمر في موسم 1990.
ويحتل ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي والذي فاز في الجولة الأخيرة على فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف، بينما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.
وحرص "الفجر الرياضي" على رصد جميع اهداف فريق ليفربول القاتلة هذا الموسم، والتي ساهمت بشكل كبير في اقتراب الريدز من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت الأهداف كالتالي :-
95' ساديو ماني v تشيلسي.
80' روبرتو فيرمينو v بيرنلي.
90' جيمس ميلنر v ليستر سيتي.
85' آدم لالانا v مانشستر يونايتد.
90' ديفوك أوريجي v أرسنال.
87' اندي روبرتسون v أستون فيلا.
90' ساديو ماني v أستون فيلا.
85' روبرتو فيرمينو v كريستال بالاس.
90' محمد صلاح v مانشستر يونايتد.
84' روبرتو فيرمينو v ولفرهامبتون.
ولكن قد تعرض المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول لصدمة كبيرة في مباراة ولفرهامبتون الأخيرة، حيث تعرض السنغالي ساديو ماني للإصابة في الشوط الأول من اللقاء مما جعله يُفضل إخراجه من المباراة وإشراك مينامينو بدلا منه خلال اللقاء.
ويستعد الريدز لمواجهة فريق وست هام يونايتد يوم الأربعاء المقبل على ملعب لندن معقل الفريق اللندني في إطار منافسات الجولة التي قد تم تأجيلها اثناء خوض فريق ليفربول منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر وتوج خلالها الفريق الأحمر على حساب فريق فلامينجو البرازيلي بالمباراة النهائية.
ويستضيف فريق ليفربول بعد مباراة وست هام بيومين فقط منافسه فريق ساوثهامبتون على ملعب الانفيلد في مباراة ستكون مثيرة بعد النتائج التي يحققها الساوث في الفترة الأخيرة خارج أرضه، حيث حقق الفوز على فريق تشيلسي واستون فيلا وكريستال بالاس
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