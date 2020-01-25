10 أهداف قاتلة جعلت حلم البريميرليج قريب من ليفربول





وحرص "الفجر الرياضي " على رصد جميع اهداف فريق ليفربول القاتلة هذا الموسم، والتي ساهمت بشكل كبير في اقتراب الريدز من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت الأهداف كالتالي :-





95' ساديو ماني v تشيلسي.

80' روبرتو فيرمينو v بيرنلي.

90' جيمس ميلنر v ليستر سيتي.

85' آدم لالانا v مانشستر يونايتد.

90' ديفوك أوريجي v أرسنال.

87' اندي روبرتسون v أستون فيلا.

90' ساديو ماني v أستون فيلا.

85' روبرتو فيرمينو v كريستال بالاس.

90' محمد صلاح v مانشستر يونايتد.

84' روبرتو فيرمينو v ولفرهامبتون.





ولكن قد تعرض المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول لصدمة كبيرة في مباراة ولفرهامبتون الأخيرة، حيث تعرض السنغالي ساديو ماني للإصابة في الشوط الأول من اللقاء مما جعله يُفضل إخراجه من المباراة وإشراك مينامينو بدلا منه خلال اللقاء.





ويستعد الريدز لمواجهة فريق وست هام يونايتد يوم الأربعاء المقبل على ملعب لندن معقل الفريق اللندني في إطار منافسات الجولة التي قد تم تأجيلها اثناء خوض فريق ليفربول منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر وتوج خلالها الفريق الأحمر على حساب فريق فلامينجو البرازيلي بالمباراة النهائية.