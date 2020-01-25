Advertisements
Advertisements
Advertisements

طرح مراحيض ذهبية لفرانك سيناترا للبيع!

السبت 25/يناير/2020 - 04:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

عرض مزاد في الولايات المتحدة، مجموعة من المقتنيات الخاصة بالمطرب الأمريكي الراحل، فرانك سيناترا، من بينها مراحيض رخامية مع أغطية ذهبية للمقاعد، والتي تباع الواحدة منها بأكثر من 1000 دولار، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويقام المزاد في جناح المطرب الراحل، بداخل كازينو "غولدن ناغيت"، في أتلانتيك سيتي، بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

ويرجح مدير التسويق في المزاد، ديفيد برينبليت، أن تكون تكلفة أحد المراحيض وقتما كان جديدا، من 20 إلى 30 ألف دولار.

وسيشمل المزاد أدوات قد تصل قيمتها إلى 100 دولار أو أقل.

فرانك سيناترا، كان أحد أكثر الفنانين الموسيقيين شعبية وتأثيرا في القرن الـ20.

وتوفي، في 14 مايو عام 1998 إثر سكتة قلبية في لوس أنجلوس، عن عمر يناهز 82 عاما، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة، امتدت لأكثر من 50 عاما.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فن فرانك سيناترا الفجر الفني

أخبار تهمك

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 8 ساعات

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 9 ساعات

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي yalla shoot| نتيجة مباراة الزمالك الآن champions league zamalek

منذ حوالي 10 ساعات

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 10 ساعات

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

الأرصاد تحذر من "ظاهرة مؤثرة" صباح اليوم السبت

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بي إم دبليو تُطلق نسخة فريدة مطلية بـ"الذهب" الخالص من i3 وi8 (صور)

ضبط عاطل لسرقته سلاسل ذهبية من داخل محل بالجمالية

ديمي لوفاتو تعرض منزلها للبيع بعد التشاؤم منه.. فهل يشتريه جاستن بيبر؟

بالأسعار.. تفاصيل شراء تذاكر الاتحاد والتعاون (المباراة النهائية)

"3 دقات" لـ أبو تتخطى نصف مليار مشاهدة في سابقة الأولى من نوعها لأغنية عربية

أول تعليق للمطرب "أبو" على أغنيته الشهيرة "3 دقات" بعد تخطيها نصف مليار مشاهدة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

04:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status