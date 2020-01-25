طرح مراحيض ذهبية لفرانك سيناترا للبيع!





عرض مزاد في الولايات المتحدة، مجموعة من المقتنيات الخاصة بالمطرب الأمريكي الراحل، فرانك سيناترا، من بينها مراحيض رخامية مع أغطية ذهبية للمقاعد، والتي تباع الواحدة منها بأكثر من 1000 دولار، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.





ويقام المزاد في جناح المطرب الراحل، بداخل كازينو "غولدن ناغيت"، في أتلانتيك سيتي، بولاية نيو جيرسي الأمريكية.



