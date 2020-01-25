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طرح مراحيض ذهبية لفرانك سيناترا للبيع!
السبت 25/يناير/2020 - 04:59 ص
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وكالات
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عرض مزاد في الولايات المتحدة، مجموعة من المقتنيات الخاصة بالمطرب الأمريكي الراحل، فرانك سيناترا، من بينها مراحيض رخامية مع أغطية ذهبية للمقاعد، والتي تباع الواحدة منها بأكثر من 1000 دولار، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ويقام المزاد في جناح المطرب الراحل، بداخل كازينو "غولدن ناغيت"، في أتلانتيك سيتي، بولاية نيو جيرسي الأمريكية.
ويرجح مدير التسويق في المزاد، ديفيد برينبليت، أن تكون تكلفة أحد المراحيض وقتما كان جديدا، من 20 إلى 30 ألف دولار.
وسيشمل المزاد أدوات قد تصل قيمتها إلى 100 دولار أو أقل.
فرانك سيناترا، كان أحد أكثر الفنانين الموسيقيين شعبية وتأثيرا في القرن الـ20.
وتوفي، في 14 مايو عام 1998 إثر سكتة قلبية في لوس أنجلوس، عن عمر يناهز 82 عاما، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة، امتدت لأكثر من 50 عاما.
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