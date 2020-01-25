ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهة الشباب ضد الهلال







يستضيف ملعب الملك فهد مباراة قوية ومنتظرة اليوم بين الشباب والهلال ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة



تقام مباراة الهلال ضد الشباب في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية والسابعة وعشر دقائق بتوقيت الإمارات والرابعة وعشر دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة السعودية الرياضية.





ويحتل الهلال المركز الثاني فى ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة فيما يتواجد فريق الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.