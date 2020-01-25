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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهة الشباب ضد الهلال
السبت 25/يناير/2020 - 04:46 ص
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محمد جمال
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يستضيف ملعب الملك فهد مباراة قوية ومنتظرة اليوم بين الشباب والهلال ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة
تقام مباراة الهلال ضد الشباب في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية والسابعة وعشر دقائق بتوقيت الإمارات والرابعة وعشر دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة السعودية الرياضية.
ويحتل الهلال المركز الثاني فى ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة فيما يتواجد فريق الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهة الشباب ضد الهلال
النصر 33 نقطة
الهلال 31 نقطة
الأهلي 29 نقطة
الوحدة 27 نقطة
التعاون 26 نقطة
الرائد 26 نقطة
أبها 23 نقطة
الفيصلي 21 نقطة
الشباب 21 نقطة
الفيحاء 18 نقطة
الاتفاق 17 نقطة
الحزم 15 نقطة
الاتحاد 14 نقطة
الفتح 10 نقاط
العدالة 10 نقاط
ضمك 9 نقاط
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