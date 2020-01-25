چيهان خليل تروج لمسلسلها الجديد "طاقة حب"



مسلسل طاقة حب بطولة چيهان خليل، رشا مهدي، محمود حجازي ومجموعة من الفنانين المتميزين.



وفي سياق آخر شاركت جيهان في رمضان 2019 بمسلسلين وحققت من خلالها نجاحًا وشهرة واسعة وهما مسلسل "طلقة حظ" ومسلسل "علامة استفهام" والذي قدمت خلاله دور مروة الشواف وهي فتاة من عائلة ثرية بمحافظة الإسكندرية وتشهد الشخصية تطورات مختلفه وشارك في بطولة العمل محمد رجب، هيثم أحمد زكي،إودورد، عبدالرحمن أبو زهرة وچيهان خليل.



وقدمت عدة أعمال درامية وسينمائية ومن أبرزها مسلسل طاقة نور مع النجم هاني سلامة والذي تم عرضه في رمضان 2017





وعبر الجمهور عن أملهم في أن ينجح المسلسل، وأن يلقى صدى واسع لدى المشاهدين.