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چيهان خليل تروج لمسلسلها الجديد "طاقة حب"

السبت 25/يناير/2020 - 04:28 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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روجت الفنانة المغربية إنچي خليل، لمسلسلها الجديد "طاقة حب" حيث نشرت بوستر المسلسل على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعبر الجمهور عن أملهم في أن ينجح المسلسل، وأن يلقى صدى واسع لدى المشاهدين.

مسلسل طاقة حب بطولة چيهان خليل، رشا مهدي، محمود حجازي ومجموعة من الفنانين المتميزين.

وفي سياق آخر شاركت جيهان في رمضان 2019 بمسلسلين وحققت من خلالها نجاحًا وشهرة واسعة وهما مسلسل "طلقة حظ" ومسلسل "علامة استفهام" والذي قدمت خلاله دور مروة الشواف وهي فتاة من عائلة ثرية بمحافظة الإسكندرية وتشهد الشخصية تطورات مختلفه وشارك في بطولة العمل محمد رجب، هيثم أحمد زكي،إودورد، عبدالرحمن أبو زهرة وچيهان خليل.

وقدمت عدة أعمال درامية وسينمائية ومن أبرزها مسلسل طاقة نور مع النجم هاني سلامة والذي تم عرضه في رمضان 2017

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الكلمات المفتاحية

مسلسل جيهان خليل الفجر الفني

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