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موقف الهارب من المشاركة أمام الأهلي في موقعة النجم

السبت 25/يناير/2020 - 03:18 ص
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الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
الفجر الرياضي
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أعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى سوف تواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا وقالت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك" إن اللاعب الإيفوارى خرج من حضور المران الرئيسي بعد شعوره بإرهاق شديد فى العضلات ورأى الجهاز الفنى استبعاده من المباراة حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.



وكشف الجهاز الفنى لنادى النجم الساحلى القائمة المختارة لمواجهة الأهلى التى تضم 19 لاعبا فى ظل غياب ماهر الغنوشى وياسين الشخاوى، الذين لن يلحقا المباراة لعدم جاهزيته الفنية والبدنية المناسبة للمشاركة فى المباراة.


وبستعيد النجم خدمات محمد المثنانى وصدام بن عزيزة وزياد بوغطاس وسليم بوخنشوش بعد غيابهم فى لقاء الكلاسيكو أمام الترجى، والذى انتهى بفوز الأخير بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما بملعب "رادس"، ضمن منافسات الدورى التونسي.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي قد أعلنت انتهاء أزمة الإيفوارى سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي التونسي الحالى، وكان كوليبالي قد هرب دون علم النادي الأهلي فى يناير 2017 دون أسباب، فقررت القلعة الحمراء تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادى.
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