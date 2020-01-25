Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. مهاجم ريال مديد بديل كافاني في باريس سان جيرمان

السبت 25/يناير/2020 - 03:13 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمي
Advertisements


قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي الاستقرار علي تقديم عرض رسمي للاعب الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز خط هجوم الفريق الباريسي بعد أقتراب رحيل المهاجم الدولي الاورجوايني إدينسون كافاني عن صفوف الفريق.


وقال موقع فوت سبورت الفرنسي أن نادي باريس سان جيرمان حول أنظاره إلى نجم واعد لا يعيش أحسن أيامه الكروية في ريال مدريد، حيث يرى فيه أفضل بديل لمهاجمه الراغب في الرحيل إدينسون كافاني وهو لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني.


وأضاف الموقع الفرنسي الشهير:" إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بدأت التحرك بهدف خطف لاعب نادي ريال مدريد الإسباني لوكا يوفيتش وتواصلت مع مدير أعماله من أجل بحث إمكانية التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري حيث يريد النادي الباريسي استغلال وضعية لوكا يوفيتش الصعبة مع ريال مدريد، بهدف إقناعه بالانضمام إلى كتيبة نيمار ومبابي وإيكاردي".


واختتم الموقع تقريره قائلا:" هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها سان جيرمان التعاقد مع يوفيتش، فقد حاول مسبقًا خلال الموسم الماضي بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني حيث يرى سان جيرمان في لوكا البديل المناسب للاعبه إدينسون كافاني، الذي عبر عن رغبته الواضحة في الرحيل عن باريس في الميركاتو الشتوي، خصوصًا مع اهتمام أتلتيكو مدريد الإسباني بالإضافة إلي مانشستر يونايتد الإنجليزي بخدماته".
Advertisements

أخبار تهمك

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي yalla shoot| نتيجة مباراة الزمالك الآن champions league zamalek

منذ حوالي 8 ساعات

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 8 ساعات

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تحذر من "ظاهرة مؤثرة" صباح اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 8 ساعات

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 11 ساعة

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ حوالي 6 ساعات

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

04:46 م

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

04:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status