مفاجأة.. مهاجم ريال مديد بديل كافاني في باريس سان جيرمان







قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي الاستقرار علي تقديم عرض رسمي للاعب الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز خط هجوم الفريق الباريسي بعد أقتراب رحيل المهاجم الدولي الاورجوايني إدينسون كافاني عن صفوف الفريق.





وقال موقع فوت سبورت الفرنسي أن نادي باريس سان جيرمان حول أنظاره إلى نجم واعد لا يعيش أحسن أيامه الكروية في ريال مدريد، حيث يرى فيه أفضل بديل لمهاجمه الراغب في الرحيل إدينسون كافاني وهو لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني.





وأضاف الموقع الفرنسي الشهير:" إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بدأت التحرك بهدف خطف لاعب نادي ريال مدريد الإسباني لوكا يوفيتش وتواصلت مع مدير أعماله من أجل بحث إمكانية التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري حيث يريد النادي الباريسي استغلال وضعية لوكا يوفيتش الصعبة مع ريال مدريد، بهدف إقناعه بالانضمام إلى كتيبة نيمار ومبابي وإيكاردي".