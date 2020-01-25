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موعد مباراة الاتحاد والعدالة اليوم السبت في الدوري السعودي| مشاهدة مباراة الاتحاد والعدالة بث مباشر

السبت 25/يناير/2020 - 03:02 ص
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الاتحاد والعدالة
الاتحاد والعدالة
أمل الحلفاوي
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يستضيف اتحاد جدة نظيره العدالة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت.


موعد مباراة الاتحاد والعدالة

ويقام اللقاء بين الاتحاد والعدالة عند الساعة الثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.


ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن خسر 8 لقاءات، وتعادل في لقائين، وحقق الفوز في 4لقاءات فقط، وسجل 19 هدف ودخل مرماه 24 هدف.


بينما يحتل المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، بعد أن تلقى 9 هزائم وتعادل في 3 لقاءات، وفاز في لقائين فقط، وسجل 16 هدف ودخل مرماه 31 هدف كأضعف خط دفاع.


القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة

وتنقل المباراة التي تجمع بين الاتحاد ونظيره العدالة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على قناة السعودية الرياضية الثانية.
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