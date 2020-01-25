موعد مباراة الترجي والرجاء اليوم السبت 25/1/2020 بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر







يستعد نادي الترجي التونسي لمواجهة نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي اليوم السبت 25 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الترجي والرجاء اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء



وستلعب مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي الرجاء اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب المنزه.





كما ستلعب مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي الرجاء اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والمغرب.





القنوات الناقلة لمباراة الترجي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا



وستذاع مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي الوداد البيضاوي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.





مجموعة الترجي في دوري أبطال إفريقيا



ويتواجد نادي الترجي في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي الرجاء ونادي شبيبة القبائل ونادي فيتا كلوب.